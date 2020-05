Assemblée mondiale de la santé : Le défi d’un vaccin efficace et accessible à tous

lundi, 18 mai, 2020 à 14:12

-Par Taoufik El Bouchtaoui-

Genève – Pandémie oblige, la 73ème Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel suprême de l’OMS, a entamé lundi ses travaux pour la première fois de façon virtuelle dans un contexte d’urgence marqué par les appels à faciliter et à accélérer la mise au point d’un vaccin efficace et universellement accessible.

Alors que toutes les réunions principales prévues à l’ONU-Genève depuis le début de la crise sanitaire ont été annulées, l’OMS a tenu à maintenir l’Assemblée mondiale de la santé, événement annuel qui n’intéresse d’ordinaire que les experts, en prenant le soin de raccourcir la durée des travaux sur deux jours, le monde faisant face à une pandémie qui a provoqué déjà plusieurs millions d’infections et plus de 300.000 décès.

“Devant cette menace mondiale mortelle”, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterress, a appelé à “retrouver une nouvelle unité”. “Nous avons vu des expressions de solidarité mais très peu d’unité dans notre réponse au Covid- 19”, a affirmé M. Guterress à l’ouverture des travaux.

“Les pays ont suivi des stratégies différentes et parfois contradictoires, et nous en payons tous le prix fort”, a-t-il regretté, faisant remarquer que “de nombreux pays ont ignoré les recommandations de l’OMS, et en conséquence, le virus s’est répandu dans le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du sud où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs”.

“J’espère que la recherche d’un vaccin pourra en être le point de départ”, a-t-il dit, notant que la pandémie “a exposé notre fragilité collective. Malgré les grands progrès scientifiques et technologiques de ces dernières années, il a suffit d’un virus microscopique pour nous mettre à genoux et nous ne savons pas encore comment l’éradiquer, le traiter ou le prévenir”.

Comme en écho, le président chinois Xi Jinping a assuré qu’un éventuel vaccin chinois deviendra un “bien public mondial”, promettant que son pays consacrerait par ailleurs deux milliards de dollars sur deux ans à la lutte mondiale contre le Covid-19.

Dans un message vidéo, le président français Emmanuel Macron a également affirmé que si un vaccin est découvert, il “sera un bien public mondial, auquel chacun devra avoir accès”.

L’Organisation mondiale de la santé a fait état de son côté du faible pourcentage de la population ayant développé des anticorps montrant une infection au Covid-19.

“Les premières études sérologiques brossent un tableau cohérent: même dans les régions les plus touchées, la proportion de la population avec les anticorps révélateurs ne dépasse pas 20% et, dans la plupart des cas, moins de 10%”, a souligné le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“En d’autres termes, la majorité de la population mondiale reste exposée à ce virus”, a-t-il fait savoir, notant que “le risque reste élevé et nous avons un long chemin à parcourir”.

Lors de cette réunion, les Etats membres espèrent adopter une longue résolution portée par l’Union européenne qui réclame “l’accès universel, rapide et équitable de tous les produits (…) nécessaires à la riposte contre la pandémie”, et souligne le rôle d’une “vaccination à grande échelle contre le Covid-19, en tant que bien public mondial”.

Le texte demande aussi de lancer “au plus tôt (…) un processus d’évaluation” pour examiner la riposte sanitaire internationale et les mesures prises par l’Organisation mondiale de la santé face à la pandémie.

La semaine dernière, plusieurs organisations et dirigeants mondiaux ont lancé des appels pour un accès universel et gratuit au vaccin contre le Covid-19.

Ils réclament notamment que “les produits médicaux nécessaires pour tester la population au COVID-19, pour guérir les personnes atteintes et pour vacciner la population doivent être fournis aux gouvernements à un prix abordable. Ils doivent également être rapidement et gratuitement mis à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin, en particulier le personnel médical et les groupes à risque. Les autorités doivent être garantes d’un prix correct pour les traitements, tests, vaccins et matériel de protection”.

Depuis le début de la pandémie, ce ne sont pas moins de 70 vaccins qui ont été analysés et 8 sont à la phase clinique, bien qu’il n’y a actuellement aucune garantie que ce vaccin soit sûr et disponible pour tous à travers le monde. En effet, le risque existe que des entreprises privées ou des pays puissants en monopolisent l’accès, voire qu’elles cherchent à commercialiser un vaccin inefficace, selon certaines organisations.