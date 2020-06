Attaque contre la Bourse de Karachi: au moins six morts

lundi, 29 juin, 2020 à 9:47

La police judiciaire du district de Hay Hassani à Casablanca a interpellé dimanche soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six individus âgés entre 22 et 43 ans, dont un multirécidiviste, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes ainsi que d’enlèvement et de séquestration avec violence.