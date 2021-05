Attaques israéliennes à Al-Qods occupée : Réunion d’urgence de l’OCI

dimanche, 9 mai, 2021 à 21:43

Riyad – L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a annoncé qu’elle tiendra mardi prochain une réunion d’urgence au niveau des délégués permanents, à la demande de la Palestine, pour discuter de l’escalade des attaques israéliennes à Al-Qods.

La réunion examinera le plan des autorités d’occupation israéliennes visant à déplacer de force des dizaines de familles palestiniennes de leurs maisons du quartier Cheikh Jarrah, indique l’Organisation dimanche dans un communiqué.

L’accent sera également mis sur les violations continues contre les lieux saints islamiques et chrétiens, en particulier la Mosquée Al-Aqsa, et les attaques contre les fidèles sur ses esplanades pour les empêcher d’y accéder, dans des tentatives de changer le statut juridique, historique et démographique d’Al-Qods occupée et l’isoler de son environnement palestinien, ajoute le communiqué.

Les attaques israéliennes contre les Palestiniens à Al-Qods occupée se sont poursuivis dimanche soir. Selon des sources médicales, au moins 14 personnes ont été blessées dans l’assaut des forces d’occupation contre des manifestants dans le quartier Cheikh Jarrah et contre des citoyens qui venaient d’accomplir la prière d’Al-Icha dans la zone de Bab Al-Amoud.