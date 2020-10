Attentat de Nice : une troisième personne interpellée

samedi, 31 octobre, 2020 à 14:05

Célébrée cette année en pleine crise du Covid-19 qui a provoqué un cataclysme économique et social jamais vu et une extrême volatilité des marchés financiers, la journée mondiale de l’épargne se veut une occasion pour sensibiliser les citoyens et les décideurs de l’importance de l’épargne