Au Danemark, l’Euro 2020 accélère le déconfinement

jeudi, 10 juin, 2021 à 14:45

Une convention-cadre de partenariat a été signée entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Fondation nationale des musées (FNM) pour encourager l’accès des étudiants et élèves aux musées qui en relèvent.