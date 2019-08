Au pays des mille collines, des engins volants sauvent des vies humaines

vendredi, 30 août, 2019 à 12:17

Anass BELHAJ

Kigali – Drones livreurs de poches de sang, drones anti-moustiques ou drones transporteurs de produits médicaux, ces petits bijoux de la technologie ont révolutionné de façon fulgurante le milieu médical au pays des mille collines.

Le Rwanda a été le premier pays au monde à faire appel aux drones pour ravitailler ses hôpitaux éloignés en produits sanguins et médicaux. Depuis le lancement des premiers vols en 2016, ces engins volants en fibre de carbone et polystyrène de 3 mètres d’envergure sont devenus un véritable couteau suisse médical.

“Cette technologie novatrice contribue quotidiennement à sauver des vies au Rwanda en désenclavant les zones reculées, en améliorant l’accessibilité au sang et autres médicaments essentiels et en réduisant significativement le délai entre la commande et la réception”, a affirmé Diane Gashumba, la ministre rwandaise de la Santé.

Interrogée par la MAP, Mme Gashumba a souligné que les appareils volants sont plus rapides et plus sûrs que les transports par la route, relevant qu’”il y a un gain de temps et donc d’efficacité considérable”.

Le gouvernement rwandais s’est associé avec la start-up américaine Zipline en 2016 pour concrétiser ce projet ambitieux, a-t-elle indiqué, assurant que ce système de livraison par drones permet de fournir instantanément des transfusions de sang vitales et produits médicaux à n’importe quel citoyen dans le pays en 15 à 30 minutes.

“Cette technologie a enregistré des succès sans précédent. Les patients sont servis à temps et la gestion des stocks de sang s’est nettement améliorée”, a enchainé la responsable, notant que le centre de Zipline, qui emploie plus de 40 Rwandais, a la capacité d’effectuer jusqu’à 150 livraisons par jour.

Malick Kayumba, le chef de la communication au Rwanda Biomedical Center (RBC) a fait savoir de son côté que les drones médicaux desservent aujourd’hui 25 hôpitaux dans ce pays est-africain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Kayumba a indiqué qu’”il suffit qu’un professionnel de la santé envoie une commande par SMS à Zipline à partir de l’un des hôpitaux éloignés pour que le drone survole le pays afin de parachuter le précieux colis au-dessus de l’hôpital qui a passé la commande”.

“Jusqu’à 30% des livraisons qu’effectue Zipline sont destinés à des cas urgents, ce qui permet de sauver quotidiennement des vies humaines”, a dit M. Kayumba, notant que le Rwanda s’est fixé pour objectif de développer davantage cette technologie et a d’ores et déjà commencé à livrer des vaccins vitaux via les drones.

Selon Zipline, un drone peut atteindre 128 km/h avec une vitesse de croisière de 101 km/h. Il serait capable de parcourir 160 kilomètres avec une charge de 1,7 kg.

Avec son aile fixe, l’engin pourrait voler en haute altitude, par vent fort ou même sous la pluie, affirme la start-up basée à Half Moon Bay en Californie.

Outre les drones livreurs, le gouvernement rwandais a entamé à partir du mois d’août courant le déploiement de drones conçus localement pour lutter contre le paludisme (ou malaria), maladie infectieuse propagée par certaines espèces de moustiques.

Le programme de déploiement des drones anti-moustique a débuté dans le district de Gasabo, à Kigali, et couvrira l’ensemble des régions du pays d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement rwandais et Charis Unmanned Aerial Solutions, une société locale spécialisée dans les technologies des drones, avaient finalisé un accord de partenariat en janvier dernier pour faire des petits engins volants des alliés de poids dans la lutte contre la malaria.

Selon le directeur général de Charis Unmanned Aerial Solutions, Eric Rutayisire Muziga, les drones peuvent identifier facilement les zones infestées et permettre ensuite de répandre les insecticides de façon rapide, précise et efficace grâce à un système de pulvérisation anti-moustique intelligent.

“Un drone facilite le survol d’une quarantaine d’hectares en 16 minutes. L’analyse des vidéos et la cartographie des zones infestées sont réalisées en quelques heures, le traitement insecticide peut rapidement avoir lieu par la suite”, a-t-il déclaré, relevant que ces engins volants s’imposent aujourd’hui en tant qu’une arme efficace contre la malaria.

Le déploiement des drones devrait limiter significativement la propagation du paludisme en traquant et en éradiquant les moustiques qui propagent la maladie, a ajouté M. Muziga.

D’après le Rwanda Biomedical Center, ce nouveau dispositif vient compléter des mesures traditionnelles consistant en la distribution d’insecticides aux populations menacées.

Force est de constater que l’expérience du Rwanda en matière de déploiement de drones à usage médical suscite de plus en plus l’intérêt des pays de la Région. D’ailleurs, plusieurs pays est-africains avaient exprimé leur volonté de bénéficier de l’expérience rwandaise dans ce domaine.