Au siège de l’ONU à New York, l’effervescence est de retour

mardi, 20 septembre, 2022 à 14:00

Par Karim AOUIFIA.

Nations Unies (New York) – En cette journée annonciatrice d’un automne frais et coloré, le siège des Nations Unies dans la grande métropole américaine de New York apparaît sous de nouvelles couleurs, différentes de celles de tous les jours.