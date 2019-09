Aux Bahamas, dévastation et scènes de destructions massives après le passage de Dorian

mercredi, 4 septembre, 2019 à 17:48

Washington – A l’évocation des Bahamas, archipel des Caraïbes, l’image qui surgit naturellement est celle des îlots à couper le souffle, des plages blanches et des eaux parmi les plus claires de la Terre. Au passage de l’ouragan Dorian, ce cadre idéal a été réduit à des scènes de destruction massive, des maisons sans toits, des voitures submergées, des infrastructures inondées et des systèmes de communications en ruines.