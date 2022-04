Le Bahreïn souligne le rôle du Comité Al Qods présidé par Sa Majesté le Roi dans la défense de la cause palestinienne

mardi, 26 avril, 2022 à 22:04

Manama – Le Royaume de Bahreïn a souligné, mardi, le rôle majeur que joue le Comité Al Qods, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la défense de la cause palestinienne et la préservation du statut juridique et historique de la ville d’Al Qods.

Lors de la séance publique du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, le Représentant permanent du Royaume de Bahreïn auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, Jamal Faris Al-Ruwaie, a mis l’accent sur l’importance du rôle qui incombe au Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant dans ce sens à respecter la tutelle hachémite assumée par SM le Roi Abdallah II de Jordanie sur les lieux saints d’Al-Qods Acharif.

D’autre part, le diplomate bahreïni a affirmé que son pays tient à développer la coopération avec les pays frères et amis pour consolider les fondements de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et promouvoir les valeurs de dialogue, de coexistence, de tolérance et de rapprochement entre les peuples.

Il a de même souligné que les défis existant et les développements régionaux et internationaux actuels nécessitent le renforcement des efforts conjoints pour établir les fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité, lutter contre le terrorisme sous toutes formes et prévenir son financement.

Il s’agit également d’asseoir une coopération conjointe en matière de développement, afin de contribuer à la prospérité des pays et des peuples de la région et du monde et réaliser leurs aspirations à la sécurité, à la paix et à la croissance.

M. Al-Ruwaie a aussi évoqué la position ferme du Royaume de Bahreïn en faveur des droits du peuple palestinien frère, conformément aux résolutions de la légitimité internationale, notant que son pays appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités en ouvrant des perspectives sérieuses pour un processus de paix juste, global et fondé sur le principe de la solution des deux États et sur l’Initiative de paix arabe.