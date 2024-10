La Banque mondiale salue le renforcement de son partenariat avec le Maroc, “pôle de connectivité et de croissance”

mercredi, 23 octobre, 2024 à 16:44

Washington – Le Groupe de la Banque mondiale s’est félicité du renforcement continu de son partenariat avec le Maroc qui s’affirme, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, comme “un pôle régional de connectivité et de croissance”.

“Notre partenariat avec le Maroc s’est renforcé, consolidant les objectifs de développement du pays et son positionnement comme pôle régional de connectivité et de croissance”, écrit l’institution internationale sur son site web, dans une rétrospective une année après ses Assemblées annuelles de Marrakech avec le Fonds monétaire international (FMI).

Ce partenariat a permis de soutenir les initiatives du Maroc notamment face aux effets du changement climatique, dans le secteur de l’eau et en matière de décarbonisation, souligne la Banque mondiale, dans son article publié à l’occasion des réunions annuelles des deux institutions qui se tiennent à Washington jusqu’au 26 octobre courant.

Le Groupe de la Banque mondiale note, d’autre part, que sa Société financière internationale (SFI) soutient l’objectif du Maroc de consolider la part de l’investissement privé d’ici 2035, afin d’améliorer la compétitivité grâce à l’innovation, aux ressources financières et à l’assistance technique.

Les Assemblées annuelles tenues en 2023 à Marrakech ont permis de prendre la mesure des “progrès considérables” du Maroc dans la réalisation de ses objectifs de développement, notamment la réduction de l’extrême pauvreté à moins de 2%, souligne la même source.

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a lancé, en 2021, le Nouveau modèle de développement (NMD), programme qui vise “l’amélioration des infrastructures, la création d’emplois et les efforts en matière de transition écologique et de capital humain”, rappelle l’analyse de la Banque mondiale.

Avec ses “réformes ambitieuses” en matière de protection sociale, de soins de santé, d’éducation et d’autonomisation économique des femmes, le NMD “a fourni une excellente base pour une société inclusive”, se félicite dans ce sens Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur pays pour le Maghreb et Malte.

Tout en mettant en relief l’amélioration enregistrée dans l’éducation des filles, la Banque mondiale rappelle son soutien aux initiatives transformatrices lancées au Maroc dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Elle salue également les efforts du Royaume dans la lutte contre le changement climatique, et les réformes engagées dans les secteurs de l’énergie et de l’eau, notamment le programme d’investissement pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation.