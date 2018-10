Barack Obama et Hillary Clinton visés par des colis piégés

mercredi, 24 octobre, 2018 à 16:32

Washington – Le Secret service, chargé de la protection des hautes personnalités américaines, a annoncé mercredi avoir intercepté des colis contenant des “dispositifs explosifs potentiels” envoyés aux domiciles de l’ancienne Secrétaire d’Etat US, Hillary Clinton, à New York, et de l’ancien président Barack Obama, à Washington.

Les engins explosifs ont été retrouvés peu de temps après la découverte d’un autre engin similaire dans une boîte aux lettres à Bedford, dans l’Etat de New York, chez George Soros, le philanthrope libéral, fréquemment critiqué par des groupes d’extrême droite, selon les médias locaux.