A Barcelone, des logements-conteneurs pour relever le défi du logement social

mardi, 3 mars, 2020 à 13:52

-Par: Sanae EL OUAHABI-

Madrid – Si Barcelone est toujours citée comme l’une des villes européennes, voire mondiales, les plus avant-gardistes en termes d’urbanisme innovant et éclectique, les logements sociaux tardent jusqu’à présent à voir le jour dans l’une des métropoles les plus peuplées d’Espagne.

Mais la capitale catalane, où se trouvent les créations architecturales modernes les plus importantes du pays ibérique, ne manque pas d’imagination: des habitats provisoires ont été construits grâce au recyclage de conteneurs maritimes pour allier “créativité” et “éco-responsabilité”.

Erigé en plein quartier gothique de Barcelone, une zone dévolue à l’habitat social, un immeuble formé de douze appartements, dont quatre sont deux chambres (60 m2) et les huit autres d’une pièce (30 m2), a été bâti dans un délais record de quatre mois, le but étant d’offrir une solution rapide, et surtout efficace, de logement aux personnes en difficulté.

Inauguré en janvier dernier par la mairie de Barcelone, ce bâtiment d’un coût de 940.000 euros a permis de reloger les familles, en attendant qu’un immeuble d’habitat social durable soit construit à cet endroit. Une fois érigé, ces logements-conteneurs seront relocalisés pour un nouvel hébergement temporaire.

Les logements-conteneurs seront ainsi démontés du terrain, dès le lancement de la construction de l’immeuble habituel, pour être remontés sur un autre terrain vide pour un nouvel hébergement provisoire.

Les familles, elles, disposeront d’un bail de cinq ans au maximum, mais sont tenues de quitter les lieux dès qu’elles obtiendront un logement social de longue durée.

“Ce ne sont pas des logements, mais des solutions résidentielles provisoires”, a souligné la conseillère municipale chargée du logement à Barcelone, Lucia Martin.

“Construire de nouveaux immeubles prend du temps de préparation, d’obtention des permis et autres. Nous avons donc ici une solution pour loger dès maintenant des Barcelonais dans le besoin, en attendant de commencer la réalisation de véritables appartements”, a-t-elle expliqué.

Pour la maire de Barcelone, Ada Colau, ces premières habitations font partie du programme d’hébergement provisoire de proximité, promu par le Conseil municipal, qui, selon elle, constitue un outil “innovant et efficace” pour construire rapidement des habitations temporaires, visant à répondre à des situations et des besoins de logement spécifiques.

“Un logement social traditionnel peut être prolongé entre six et sept ans, alors que ce bâtiment a été fabriqué et installé en moins d’un an”, a ajouté Mme Colau, assurant que “ces habitations permettent de réduire 58% des déchets générés par la construction, car elles privilégient le recyclage et l’économie circulaire, en plus de produire leur propre énergie”.

A travers cette alternative résidentielle novatrice, qui fonctionne déjà avec succès dans nombre de grandes villes nord-européennes, à l’instar d’Amsterdam ou encore Copenhague, la mairie de Barcelone cherchait en particulier à réduire l’empreinte écologique des conteneurs maritimes et de nombreux matériaux usagers réutilisés dans le chantier.

“C’est une deuxième vie que nous donnons aux conteneurs, une forme de retraite tranquille”, a argumenté David Juarez, l’architecte en charge du projet.

Autre critère de performance énergétique dans ces logements: l’isolation acoustique et thermique qui a été optimisée grâce à une façade en plastique polycarbonate et à l’installation de plaques photovoltaïques, permettant une consommation d’énergie quatre à six fois inférieure à celle d’un immeuble traditionnel, selon l’architecte.

Un autre bâtiment sera aussi érigé cette année dans le quartier de Sant Marti à Barcelone, pour compléter ce projet pilote. Il comprendra 42 logements, dont 35 de deux chambres et sept d’une chambre.

Reste à savoir si cette alternative résidentielle pourrait répondre, à moyen et long termes, à la demande de plus en plus croissante des logements sociaux et permettre à la ville de Barcelone de relever l’un de ses défis de taille pour les prochaines décennies.