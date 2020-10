La Belgique annonce le recours à l’armée pour lutter contre le coronavirus

vendredi, 23 octobre, 2020 à 21:14

Bruxelles – Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral belge a validé vendredi un déploiement de 1.500 militaires pour contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, l’appui apporté par l’armée concerne la mise à disposition de personnel médical, paramédical et ambulancier, la formation d’équipes civiles en technique de prélèvement (tests de dépistage), ainsi que l’aide à la prise de prélèvements et de leur transport (par exemple dans les maisons de repos et de soins).