Belgique: le gouvernement confirme la réouverture des commerces le 11 mai sous strictes conditions

mercredi, 6 mai, 2020 à 15:08

Bruxelles – La Première ministre belge, Sophie Wilmès, a confirmé mercredi la réouverture de tous les commerces le 11 mai sous strictes conditions, comme prévu dans la deuxième phase du plan de déconfinement entré en vigueur lundi.

“Les commerces rouvriront leurs portes le lundi 11 mai”, a indiqué Mme Wilmès lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du Conseil national de sécurité belge, notant que certaines conditions sont toutefois fixées, à savoir un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et le respect des distances de sécurité.

Le port du masque est “fortement conseillé” pour les clients, a ajouté la Première ministre, recommandant également aux citoyens de faire leurs courses dans une ville “proche” de leur domicile.

Par ailleurs, dès dimanche, jour de la Fête des mères en Belgique, chaque famille pourra accueillir sous son toit quatre personnes, membres de la famille ou amis, à condition qu’elles soient “toujours les mêmes”, a relevé Mme Wilmès, appelant, cependant, à “faire particulièrement attention aux personnes âgées”.

S’agissant des cafés, des restaurants et des autres lieux récréatifs, culturels ou touristiques, ils resteront fermés à ce stade. “Les marchés ne pourront pas non plus reprendre”, a fait savoir la Première ministre.

Après la deuxième phase du plan belge de déconfinement qui sera marquée par les réouverture de tous les commerces et les entreprises le 11 mai, la troisième phase portera essentiellement sur la reprise progressive des cours dans les écoles à partir du 18 mai. La réouverture des établissements scolaires sera accompagnée de toute une série de mesures visant à protéger les élèves et le corps enseignant avec notamment des classes composées de maximum 10 élèves.

Pour ce qui est de la dernière phase de cette stratégie de déconfinement qui devra intervenir au plus tôt le 8 juin, plusieurs points devront encore être examinés, notamment la réouverture éventuelle et progressive des restaurants et des cafés sous conditions strictes, outre les modalités d’ouverture des activités estivales (voyages à l’étranger, attractions touristiques, événements en plein air de plus petite envergure).

Au cours de ce processus de déconfinement progressif, dont chaque passage d’une phase à l’autre sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, plusieurs mesures de précaution resteront en vigueur, notamment la limitation autant que possible des contacts et le respect des règles d’hygiène et des distances de sécurité.