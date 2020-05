La Belgique se déconfine, les pouvoirs spéciaux du gouvernement déjà remis en cause

samedi, 2 mai, 2020 à 11:59

Dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19, tous les regards se tournent vers un possible vaccin, un sujet désormais au coeur d’une multitude d’articles et d’études scientifiques, au moment où les autorités sanitaires mondiales et l’industrie pharmaceutique multiplient les messages sur les efforts pour parvenir à un vaccin efficace comme seul moyen pour vaincre le virus.