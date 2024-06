Belgrade: Pleins feux sur le caftan marocain

mercredi, 5 juin, 2024 à 18:03

Belgrade – “Le Caftan marocain : Tenue de renommée mondiale” est le thème d’une exposition qui s’est ouverte, mardi à Belgrade, à l’initiative de la Représentation diplomatique du Royaume en Serbie.

Cet événement culturel, organisé en collaboration avec le Musée Ethnographique serbe, a été marqué par la présence de hautes personnalités serbes, notamment la Première dame de Serbie, Tamara Vucic, ainsi que de nombreux convives issus des milieux diplomatique, académique, médiatique et culturel, indique un communiqué de l’ambassade.

En plus d’un précieux caftan traditionnel en brocard Ben Ch’rif de Fès, qui fera partie de la “Collection mondiale” du Musée ethnographique, l’exposition présente des accessoires qui complètent la tenue traditionnelle et témoignent du savoir-faire des artisans et orfèvres marocains (cherbil, m’mdemma, bijoux en or sertis de pierres précieuses…), ainsi que des échantillons de différents brocards.

Dans son allocution inaugurale, l’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, a relevé que l’exposition offre une occasion pour “rendre hommage aux artisans marocains talentueux et qualifiés qui ont consacré leur vie à perfectionner l’art du caftan”.

“C’est grâce à leur dévouement et à leur savoir-faire que le caftan est devenu un symbole de notre identité culturelle et de notre patrimoine, transmis de génération en génération”, s’est félicité le diplomate, notant que le don d’un caftan traditionnel de brocard datant de cinq générations par l’Ambassade du Maroc au Musée, servira “non seulement de gage d’amitié entre les deux peuples serbe et marocain, mais permettra également au public serbe, de découvrir de près quelques aspects de l’ethnographie marocaine”.

Le Maroc, a-t-il dit, est confronté à des défis similaires à la Serbie, en matière de protection de son héritage et de son patrimoine artisanal, soulignant l’impératif d’éduquer les générations futures concernant l’importance de l’artisanat.

“En éduquant les générations futures, dans les écoles et ailleurs, à l’artisanat et à l’importance de préserver notre patrimoine culturel, nous pouvons garantir que cet héritage inestimable survivra et continuera à prospérer pour les générations à venir”, a assuré le diplomate.

L’événement culturel a également été l’occasion pour dresser un aperçu historique sur l’art du caftan marocain et son évolution au fil des années à travers les différentes dynasties ayant régné au Maroc à ce jour, ajoute le communiqué.

La cérémonie inaugurale de l’exposition, qui se poursuit jusqu’au 04 juillet, a rendu un vibrant hommage aux artisans marocains talentueux et qualifiés qui ont consacré leur vie à perfectionner l’art du caftan et ce, à travers la projection de films promotionnels mettant en relief le savoir-faire transmis de père en fils. Un dévouement qui a permis au caftan de devenir un symbole de l’identité culturelle et du rayonnement du patrimoine marocain ancestral, conclut le communiqué.