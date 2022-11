Bénin-Maroc : Echange des instruments de ratification relatifs à la Convention en vue d’éviter la double imposition (communiqué)

mardi, 29 novembre, 2022 à 17:43

Cotonou – Le Bénin et le Royaume du Maroc ont procédé, lundi à Cotonou au siège du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, à l’échange des instruments de ratification relatifs à la Convention en vue d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque, signée à Marrakech le 25 mars 2019.