Biden-Trump: la voie de la Maison Blanche sera-t-elle hantée par le coronavirus?

jeudi, 9 avril, 2020 à 12:29

-Par Omar ACHY-

Washington – Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, affrontera le président Donald Trump en novembre prochain pour une course à la Maison Blanche qui risque d’être hantée par la pandémie du coronavirus, un ennemi invisible qui fait rage aux Etats-Unis et porte un coup brutal à la vie économique et sociale.

En quittant la primaire démocrate mercredi, le sénateur Bernie Sanders a ouvert la voie au duel électoral tant attendu entre les deux septuagénaires qui se connaissent très bien et qui, tout deux, ont survolé les primaires de leur parti bien avant la confirmation attendue lors des conventions en août prochain.

Signe de cette confrontation prévisible, le procès en destitution initié contre le président Trump en décembre dernier. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, avait accusé le Locataire de la Maison Blanche d’abus de pouvoir et d’obstruction à la justice en faisant pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il ouvre une enquête sur la famille de Biden en rapport avec d’éventuelles affaires de corruption. Blanchi par le Sénat, M. Trump avait été acquitté dans une victoire retentissante qui semblait lui baliser la voie pour un second mandat.

Il est bien loin toutefois ce souvenir. A l’heure où le pays est l’épicentre mondial de la pandémie, l’actuelle tempête sanitaire risque d’éclipser toutes les autres questions de campagne et transformer le scrutin en un débat à thème unique: la gestion par M. Trump de la crise du COVID-19 et ses répercussions sociales et économiques pénibles: chômage massif, entreprises au bord de la faillite, système de santé saturé, marchés financiers affolés.

A l’image du reste du monde, les mesures draconiennes prises par l’administration Trump pour enrayer la pandémie ont en effet provoqué une récession économique historique.

Pour ses détracteurs toutefois, le bilan jusque là de près de 15.000 morts pour 424.000 infections, trahit “les incohérences” du gouvernement fédéral, son retard à réagir à la propagation rapide ainsi que son approche isolationniste face à une pandémie aux proportions internationales. Il met aussi à nu les limites d’un système de santé majoritairement privé et surtout inégalitaire, les Afro-américains et les Latinos ayant le plus été affectés par le coronavirus.

Et pour cause, l’accès à un système de santé pour tous a été l’une des idées phares du dernier candidat démocrate sortant. Dans un message à ses partisans, Sanders a félicité Biden, le qualifiant “d’homme très décent” et promis de travailler avec lui pour “faire avancer nos idées progressistes” et remporter la présidentielle.

“Peu de gens nieraient qu’au cours des cinq dernières années, notre mouvement a gagné la lutte idéologique” pour des politiques comme un salaire minimum de 15 dollars et des soins de santé universels, a martelé le candidat libéral qui échoue pour la seconde fois sur la voie de la nomination démocrate après sa déconvenue en 2016 contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Face à Trump, 73 ans, qui se présente comme un président “en guerre” contre le coronavirus à la faveur de sa tribune quotidienne lors du briefing à la Maison Blanche sur la pandémie, Joe Biden, 77 ans, essaye, quant à lui, de projeter l’image d’un rassembleur, un homme politique aguerri et rompu à la gestion des affaires grâce à ses 50 années de vie politique.

Dans sa déclaration suite à l’abandon de son concurrent, Biden a déclaré que Sanders “a mis de son cœur et de son âme non seulement pour se présenter aux élections présidentielles, mais aussi en faveur des causes et des problèmes auxquels il a consacrés toute sa vie”.

“Sanders et ses partisans ont changé le débat en Amérique”, a-t-il poursuivi. Les deux hommes ont participé à une levée de fonds en ligne auprès de donateurs, symbole d’un front commun pour barrer à Trump la voie d’un second mandat.

Ce dernier n’a pas hésité, lui aussi, à faire appel aux partisans de Sanders pour rejoindre plutôt le Parti républicain, accusant à nouveau les dirigeants démocrates d’avoir conspiré pour faire avancer un candidat de l’establishment.

Pour les observateurs, l’événement politique le plus important aux Etats-Unis, en l’occurrence l’élection présidentielle, s’annonce cette fois dans des circonstances extraordinaires que personne ne pouvait prévoir.

Sous confinement, le pays est aussi à l’arrêt pour enrayer une pandémie qui, selon des projections pessimistes des responsables de la santé, risque de coûter la vie jusqu’à 2 millions de personnes.

Le calendrier électoral a été chamboulé et le programme à la fois de campagne et de levée de fonds par les candidats est durement mis à mal. L’ennemi invisible ne manquera pas d’émerger comme un facteur déterminant, du moins majeur, dans la dernière ligne droite vers la Maison Blanche.