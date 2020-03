Bouchail Echchaoui, artiste-militante de la cause féminine en Espagne

jeudi, 5 mars, 2020 à 14:11

– Par Sanae EL OUAHABI –

Madrid – Débordant d’ambition, de dynamisme et d’enthousiasme, Bouchrail Echchaoui est l’une de ces femmes aux multiples talents qui s’imposent par leurs compétences et leur aptitude à incarner la persévérance dans les actions pour projeter une image radieuse de la diaspora marocaine.

Artiste multi-casquettes et militante dévouée pour une intégration effective des Marocains d’Espagne, Mme Echchaoui a pu également, au fil des années, faire preuve d’engagement sans faille en faveur de la cause de la protection et de la promotion des droits des femmes immigrées.

C’est au lycée Zineb Ennafzaoui à Tanger que Bouchrail a décroché son baccalauréat en 1991, avant de se rendre en Tunisie pour poursuivre ses études supérieures et obtenir une licence en biologie et recherches spécialisées.

Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune femme née en 1974 à renouer avec sa passion d’enfance pour l’apprentissage des langues et la découverte d’autres cultures et civilisations.

Elle débarque en 2012 à la République Tchèque, et particulièrement à Prague, pour apprendre la langue anglaise, suivre des cours d’espagnol à l’Institut Cervantès et s’approcher davantage de la culture du pays, mais surtout révéler ses talents artistiques liés à la poésie, la photographie et l’art plastique.

S’en est suivie un long parcours de ressourcement culturel et artistique qui lui a permis de visiter plusieurs pays du monde et d’exposer ses toiles et photographies dans de grandes expositions à Madrid, Bruxelles, Beyrouth et à Pékin, entre autres, avant de décider de s’installer définitivement à la capitale espagnole en 2015.

“Dès mon plus jeune âge, j’ai un grand sens artistique et une forte passion pour l’artisanat et la peinture. De plus, la littérature, l’art et la poésie étaient présents au quotidien dans notre maison, car mon père était poète et écrivain”, a confié à la MAP Mme Echchaoui, qui ne cache pas en même temps son amour pour les sciences naturelles et le savoir.

“Pour moi, ces domaines sont complémentaires et indissociables l’un de l’autre. J’écris des poèmes pour exprimer mon amour pour mon pays et ma fierté d’appartenir et d’avoir une culture riche et diversifiée, tandis que mes tableaux et mes articles abordent plusieurs questions, liées en particulier à l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre la violence et l’extrémisme”, a-t-elle fait savoir.

Aux yeux de cette native de Ksar El Kébir, il s’agit là de faire valoir les principes de tolérance et de coexistence, “des valeurs qui ont de tout temps marqué l’identité marocaine”.

En effet, Mme Echchaoui prend au sérieux la promotion des idéaux de dialogue, d’interculturalité et de vivre-ensemble. Elle contribue à la tenue de plusieurs rencontres pour braquer les projecteurs sur les problèmes auxquels fait face la femme marocaine immigrée. Elle organise des débats sur le rôle que joue la communauté marocaine établie en Espagne dans la promotion du développement du pays d’accueil et le renforcement du rapprochement culturel et civilisationnel entre les deux Etats voisins.

Cette militante convaincue, mais aussi convaincante, mise en particulier sur la sensibilisation des femmes marocaines résidant dans le pays ibérique à l’importance de l’éducation dans la promotion de l’égalité homme-femme, en partenariat avec la Maison des femmes et la mairie d’Aguilas à Murcie.

Reste que son militantisme ne l’empêche pas de se lancer avec brio dans le monde de la culture et de l’art. Preuve à l’appui: Mme Echchaoui a décroché plusieurs récompenses, dont le prix de la “femme ailée de mérite” décerné en 2016 à Madrid par le Mouvement international des femmes poètes, la médaille d’or à la 15è édition du Salon international de l’art contemporain à Barcelone (2014), et le prix de “paix et de tolérance” remis par le Centre méditerranéen pour la paix et le dialogue entre les civilisations (2017).

Cette poétesse au talent avéré compte en son actif deux recueils de poèmes intitulés “Pedazos de mi alma” (des morceaux de mon âme) (2009), “Susurros de amor” (murmures d’amour) (2019), outre sa participation aux recueils de poèmes “Flores de desierto” (fleurs du désert) du mouvement international des femmes poètes (2016), “mujeres qui no callan Marruecos” (des femmes qui ne vont pas se taire) (2019) de la fondation Escritoras del mundo, et “mujer marroqui a través su poesia” (femme marocaine à travers sa poésie) de Ana Maria Rodriguez Novoa (2017).

Pour ses projets futurs, Mme Echchaoui semble plus que jamais déterminée à renforcer davantage sa présence dans la vie publique et politique en Espagne et à encourager la communauté marocaine à renforcer sa contribution au développement de son pays d’accueil et d’origine, pour s’ériger en modèle d’intégration réussie, de vivre-ensemble et de respect de l’autre.