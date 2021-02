Brésil : Enquête sur les fuites de données de plus de 223 millions de personnes

jeudi, 4 février, 2021 à 8:32

Brasilia – La police fédérale du Brésil a indiqué, mercredi, qu’elle avait ouvert une enquête pour vérifier la fuite et la vente éventuelle de données personnelles de plus de 223 millions de personnes, dont des citoyens, des autorités et même le président, Jair Bolsonaro.