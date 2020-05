Brésil: Nelson Teich démissionne après un mois à la tête du ministère de la Santé

vendredi, 15 mai, 2020 à 20:15

Brasília-Le ministre brésilien de la Santé, Nelson Teich, a démissionné, vendredi, après moins d’un mois à la tête de ce département et en pleine lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

La démission de Teich, qui a été rendue publique par le ministère, intervient après des divergences avec le président Jair Bolsonaro autour de la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a touché plus de 200.000 personnes et fait près de 14.000 morts.

Les mêmes discordes avaient conduit au limogeage de Luiz Henrique Mandetta, un ferme défenseur des mesures de quarantaine, établies par les gouverneurs et que le président n’a eu de cesse de critiquer pour leurs “répercussions dévastatrices sur l’économie”.

Teich, un oncologue sans expérience dans l’administration publique, a été nommé ministre de la Santé par Bolsonaro en pleine accélération de l’expansion de la pandémie, qui a fait du Brésil un des pays les plus ravagés au monde, à un mois du pic de la maladie.

Outre les mesures de quarantaine, Teich et Bolsonaro étaient également en discorde au sujet de l’utilisation d’un traitement antipaludéen contre le Covid-19.

Une nouvelle pomme de discorde est venue s’ajouter cette semaine, avec la décision du gouvernement d’inclure parmi les “activités essentielles” à rouvrir, les salles de sport et les salons de coiffure et de beauté. Teich a affirmé à la presse que ni lui ni les techniciens de son bureau n’avaient été consultés sur la question, et a attribué cette décision au ministère de l’économie.