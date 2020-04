Brésil/Coronavirus : le bilan s’élève à 85.380 cas confirmés dont 5.901 décès et 35.935 guérisons

vendredi, 1 mai, 2020 à 0:14

Brasília – Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus au Brésil a atteint 85.380, selon un nouveau bilan du ministère de la santé, qui a fait état d’un total de 5.901 décès et 35.935 guérisons.

Au cours des dernières 24 heures, 435 nouveaux décès ont été enregistrés à travers le pays le plus peuplé d’Amérique du sud, a relevé le ministère jeudi.

Par ailleurs, 7.218 nouveaux cas ont été confirmés depuis la veille, le bilan le plus élevé enregistré en une seule journée jusqu’à présent, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 85.380.

L’Etat de Sao Paulo (près 46 millions d’habitants), reste le plus touché par la pandémie, ce qui a amené les autorités locales à reporter la levée progressive des mesures d’isolement social, prévue initialement pour le 11 mai.

Selon le ministère de la Santé, Sao Paulo compte 28.698 cas confirmés de coronavirus, pour 2.375 décès cumulés.

Les autorités sanitaires sont également préoccupées par la situation à Rio de Janeiro, où le gouvernement local a déjà averti que le système hospitalier s’effondrerait dans les prochains jours. La capitale touristique à la renommée mondiale a déjà recensé 9.453 infections et 854 décès par Covid-19.

La pandémie progresse également dans le nord-est de ce pays de 210 millions d’habitants, notamment dans les États du Ceará et de Pernambuco, où, respectivement, 482 et 565 morts sont à déplorer.

La situation est également critique dans l’État d’Amazonas, qui borde le Venezuela, la Colombie et le Pérou, et dont la capitale, Manaus, s’est déjà déclarée en “effondrement sanitaire et funéraire”.

Cette région située au milieu de l’Amazonie compte environ quatre millions d’habitants et, jusqu’à ce jeudi, elle a enregistré un total de 5.254 infections et 425 décès.