Bruxelles : Les élèves MRE méritants dans la langue arabe et la culture marocaine à l’honneur

samedi, 8 juin, 2024 à 21:02

Bruxelles – L’Ambassade du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger ont organisé, samedi à Bruxelles, la 14ème cérémonie de remise des prix d’excellence en faveur des élèves de la communauté marocaine établie en Belgique qui se sont distingués dans les épreuves du certificat d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, au titre de l’année scolaire 2023-2024.

Cet événement, devenu un rendez-vous annuel pour les enfants de la communauté marocaine en Belgique bénéficiaires du programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, a été marqué par plusieurs activités éducatives et culturelles présentées par des élèves méritants, reflétant l’attachement au pays d’origine et la fierté pour les acquis du Maroc dans l’ensemble des domaines économiques, culturels et sociaux.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis en exergue la grande importance de cette initiative qui permet de récompenser les efforts que les élèves de la communauté marocaine en Belgique ont déployé tout au long de l’année scolaire, en vue d’apprendre la langue arabe et connaître les principales composantes de la culture marocaine plurielle.

Il a également souligné la solidité des relations spéciales liant le Maroc et la Belgique ainsi que la place exceptionnelle qu’occupe la diaspora marocaine en Belgique. “Quelque 800 mille Marocains vivent en Belgique, soit entre 7 et 8 % de la population, un pourcentage qui monte jusqu’à 20 % à Bruxelles”, a-t-il précisé, notant que pour la tranche d’âge des moins 18 ans, les Marocains représentent un tiers des habitants de la capitale belge.

Ces données ajoutent “une dimension spéciale” aux relations entre les deux Royaumes, qui partagent un grand héritage humain et culturel, a dit M. Ameur.

De son côté, la directrice du pôle éducation et diversité culturelle à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Najoua Ghmija, a indiqué que la Fondation met à la disposition des Marocains du monde dans plusieurs pays d’accueil des équipes pédagogiques chargées de mettre en œuvre ses programmes d’enseignement en présentiel, destinés aux enfants MRE, en plus du déploiement de programmes d’enseignement à distance, à travers la plateforme éducative “e-madrassa”, qui a démontré son efficacité durant la pandémie de covid-19.

En Belgique, l’équipe pédagogique de la Fondation s’attèle à l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine au profit de milliers d’élèves, afin de “répondre à la demande croissante pour ce service stratégique et réaliser les objectifs nobles de cette institution, notamment le renforcement de l’attachement humain et spirituel entre les membres de la communauté marocaine à l’étranger et leur mère patrie, la promotion d’une intégration positive dans la société belge et la garantie de l’équilibre identitaire dans leur personnalité”, a-t-elle détaillé.

Pour sa part, le coordinateur éducatif, responsable du service éducatif à l’Ambassade du Maroc en Belgique, Youssef Riyani, a relevé que cette cérémonie vient couronner le travail sans relâche mené tout au long de l’année scolaire, et intervient après la session des examens pour l’obtention du certificat d’achèvement des cours de primaire, organisée avec la participation de centaines de candidats bénéficiaires des services fournis par les enseignants de langue arabe et de culture marocaine en Belgique.

Ces épreuves visent à évaluer les connaissances des apprenants dans toutes les disciplines liées à la langue arabe, l’histoire et la géographie du Maroc et la traduction, sans oublier les matières portant sur les bonnes pratiques et les comportements positifs de coexistence, a-t-il dit.

“Le programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine a réussi à la fois à renforcer les liens humains entre les Marocains de Belgique et leur pays d’origine et à les préparer à une intégration souple et positive dans le milieu socioculturel et économique de la société belge”, a souligné M. Riyani.

Cette cérémonie, tenue en présence notamment des consuls généraux du Royaume à Bruxelles, Anvers et Liège, d’acteurs économiques marocains, de responsables d’associations marocaines et des parents d’élèves, a été marquée par des hommages rendus à plusieurs professeurs et encadrants de ce concours, en plus de la remise des diplômes et des prix d’excellence aux élèves méritants.