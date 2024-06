C24: Antigua-et-Barbuda réitère son soutien au plan d’autonomie, “la solution de compromis”

samedi, 15 juin, 2024 à 10:12

Nations Unies (New York)- Antigua-et-Barbuda a réitéré, à New York, son soutien au plan d’autonomie comme étant la “solution de compromis” pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

Présentée par le Maroc en 2007, cette initiative “est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU”, a souligné l’ambassadeur Walton Alfonso Webson, représentant permenant d’Antigua-et Barbuda lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (10-21 juin).

Exprimant le soutien de son pays au processus politique mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies, M. Webson a appelé à la reprise du processus des tables rondes avec la participation du Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”.

Il s’est par ailleurs félicité de la participation des représentants démocratiquement réélus du Sahara marocain aux séminaires régionaux et aux réunions annuelles du C24, ainsi qu’aux deux tables rondes tenues à Genève.

Le diplomate a, en outre, salué la dynamique de développement socio-économique en cours au Sahara marocain, à la faveur des investissements et projets mis en oeuvre dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Il a de même invité toutes les parties à rester engagées dans le processus politique dans l’optique d’aboutir à une solution politique et pacifique au différend régional autour du Sahara marocain.

Par la même occasion, le diplomate a salué le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu et sa coopération entière et continue avec la MINURSO, appelant les autres parties à retourner au cessez-le-feu car il en va de la sécurité et la stabilité de toute la région, et à cesser toute obstruction à la liberté de mouvement de la MINURSO.