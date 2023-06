C24: La République dominicaine réitère son soutien aux efforts du Maroc pour une solution politique à la question du Sahara

lundi, 19 juin, 2023 à 11:24

Nations Unies (New York) – La République dominicaine a réitéré, à New York, son soutien aux efforts du Maroc en faveur d’une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara, soulignant que l’initiative d’autonomie est la base de ce règlement.

Intervenant lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l’ONU, la représentante de la République dominicaine a mis l’accent sur le “rôle crucial” du Secrétaire général des Nations Unies dans ce processus visant la recherche d’une solution juste et pacifique à ce conflit, à travers la promotion du dialogue et des négociations entre les parties.

Elle a également salué le travail de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour faciliter la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général, y compris ses visites à Rabat, dans les camps de Tindouf, à Alger et Nouakchott, en 2022, outre les consultations bilatérales qu’elle a tenues avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, en mars 2023, à New York.

La diplomate a, par ailleurs, exhorté toutes les parties prenantes à continuer à travailler de manière constructive, en maintenant l’esprit de compromis qui doit prévaloir dans ce processus, soulignant qu’une solution réaliste, viable, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain est possible, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.