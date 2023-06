C24/Sahara: Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie

lundi, 19 juin, 2023 à 11:37

Nations Unies (New York) – Le Burkina Faso a réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, qui constitue une “alternative crédible et réaliste” pour mettre fin à ce différend régional.

Qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité, cette initiative est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, a souligné la représentante permanente adjointe du Burkina Faso, Aminata Ouattara Cissé lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l’ONU tenue à New York.

Elle a également fait part du soutien de son pays au processus politique en cours, mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général des Nations Unies et qui vise à parvenir à une solution politique, réaliste, durable et de compromis au différend régional sur le Sahara, tel que recommandé par les 17 résolutions pertinentes du Conseil de sécurité depuis 2007.

La diplomate a en outre salué les efforts déployés par l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général, notamment les consultations bilatérales informelles qu’il a tenues, en mars dernier, à New York avec toutes les parties concernées.

Se félicitant des avancées notables enregistrées lors des deux tables rondes tenues à Genève avec la participation de l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le “polisario”, la diplomate burkinabè a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de M. de Mistura visant la reprise de ce processus avec les mêmes acteurs que les précédentes et dans le même format, en application de la résolution 2602 du Conseil de sécurité. Elle a rappelé, dans ce cadre, la demande du Conseil faite aux quatre acteurs, afin qu’ils demeurent engagés pour un aboutissement heureux du processus.

Elle a par ailleurs salué l’ouverture effective par 28 pays de Consulats généraux à Laâyoune et Dakhla, avec pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre cette région, en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine. A l’instar de ces pays, le Burkina Faso a ouvert un Consulat général à Dakhla en 2020, a-t-elle rappelé.

Sur le plan socio-économique, le Burkina Faso a salué les investissements massifs engagés par le Maroc en faveur des populations du Sahara dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud lancé en 2015.

Ces investissements ont impacté de manière positive et durable la qualité de vie des populations, a relevé la diplomate burkinabè, qui a salué, par la même, le respect par le Maroc du cessez-le-feu et sa coopération pleine et continue avec la MINURSO. Elle a appelé, à ce propos, les autres parties afin qu’elles appliquent intégralement le cessez-le-feu, car la sécurité et la stabilité de toute la région en dépendent.

Et de conclure que parvenir à une solution politique à ce différend de longue date et à une coopération renforcée entre les Etats membres de l’Union du Maghreb arabe, contribuerait sans aucun doute à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel tout entière.