C24/Sahara: Le Burundi salue l’initiative d’autonomie, soutient le processus politique exclusif de l’ONU

lundi, 19 juin, 2023 à 11:29

Nations Unies (New York) – Le Burundi a salué, à New York, l’initiative d’autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara, en faisant part de son soutien au processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général de l’ONU.

“Ma délégation soutient vivement le processus politique en cours, tenu sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies, visant à parvenir à une solution politique, réaliste, durable, mutuellement acceptable et négociée au différend régional sur le Sahara”, fondée sur le réalisme et un esprit de compromis, comme recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité, depuis 2007, a souligné le représentant permanent du Burundi à l’ONU, Zéphyrin Maniratanga, lors de la réunion annuelle du Comité onusien des 24.

Il a également indiqué que le processus des tables rondes avec les quatre principaux acteurs: le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, devrait ainsi aboutir à une issue où tous les principaux acteurs sortiraient gagnant de ce différend régional.

Le diplomate a salué, dans ce cadre, les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies et se félicite du travail accompli par son envoyé personnel, notamment ses visites dans la région de même que les consultations bilatérales informelles qu’il a tenues en mars dernier à New York avec l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le “polisario”.