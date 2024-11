Le Caire: clôture du 12è Forum urbain mondial

vendredi, 8 novembre, 2024 à 19:20

Le Caire – La 12éme édition du Forum urbain mondial (FUM12), s’est clôturée, vendredi au Caire, avec la participation de représentants de plus de 180 pays, dont le Maroc.

Ce Forum de cinq jours, initié par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), a été l’occasion de renouveler l’engagement de l’ONU-Habitat en faveur de l’adoption de solutions durables pour relever les défis de l’urbanisation rapide et son impact sur les communautés, les villes, les économies, le changement climatique et les politiques.

Dans un communiqué publié à l’issue de la clôture, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Anacláudia Rossbach a salué l’adoption de l’Appel du Caire qui fixe les engagements des parties prenantes pour un urbanisme durable, appelant à l’action pour faire face aux défis de l’urbanisme et promouvoir la collaboration et la coopération à grande échelle.

A cette occasion, il a été procédé à l’élaboration de documents contenant les conclusions et les recommandations relatives au Forum, pour répondre à l’un des problèmes les plus urgents auxquels le monde est actuellement confronté.

Le Royaume du Maroc a pris part à ce Forum avec une délégation composée de représentants de plusieurs ministères, institutions publiques et instances élues, notamment les ministères de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omrane et les agences urbaines.

Placé sous le thème “Tout commence chez soi : des actions locales pour des villes et des communautés durables”, le Forum urbain mondial représente le deuxième plus grand événement organisé par les Nations-Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif.

Les participants à ce Forum ont examiné plusieurs problématiques, notamment la crise du logement à l’échelle mondiale, l’adaptation au changement climatique, le financement durable, les partenariats pour l’action locale et le rôle de l’innovation technologique dans la transformation de l’avenir des villes.