Le Canada amorce son déconfinement en rangs dispersés

vendredi, 8 mai, 2020 à 16:34

-Par : Khadija Benhddouch-

Montréal – Après plusieurs semaines d’urgence sanitaire face à la pandémie envahissante du Covid-19, le Canada a entamé cette semaine un processus de déconfinement graduel, mais avec une cadence assez inégale d’une province à l’autre.

Émanation du système politique fédérale, les provinces canadiennes dévoilent tour à tour leur plan de reprise progressive de l’activité économique et la réouverture des écoles dans les prochaines semaines, au moment où les autorités sanitaires se disent raisonnablement optimistes sur la maîtrise de l’épidémie.

Pour cette nouvelle étape non sans risque, Ottawa a en tout cas mis en place en collaboration avec les provinces et les territoires un programme coordonné pour la relance économique et la réouverture du pays.

Afin de mener à bien la phase actuelle, les autorités fédérales misent sur l’augmentation de la capacité de dépistage, jugé crucial dans le processus de déconfinement, ainsi que sur des mesures spécifiques assorties à la mise à disposition de nouveaux équipements pour protéger ceux qui seront rappelés au travail.

“Les capacités en matière de dépistage et de suivi du Covid-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation, et c’est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place les outils nécessaires le plus rapidement possible”, a affirmé le Premier ministre Justin Trudeau.

“Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression, mais on n’est pas sorti du bois”, a-t-il fait observer, précisant que les mesures devront être différentes d’une industrie à l’autre, d’une région à l’autre.

Entre 60 % et 70 % des Canadiens se déclarent favorables au rythme de déconfinement choisis par les gouvernements locaux depuis le début de la semaine, sauf qu’entre 16 % et 30 % auraient préféré qu’ils procèdent “un peu plus lentement”.

Au Québec, épicentre de l’épidémie à l’échelle du pays, la réouverture des commerces non essentiels est déjà entamée à l’extérieur de la région du Grand Montréal qui devrait attendre deux semaines de plus en raison de «manque de marge de manœuvre dans les hôpitaux».

Cette reprise graduelle s’étalera sur plusieurs semaines dans le but de relancer l’économie de la province de façon “prudente, sans relancer la pandémie”, indique-t-on auprès des autorités locales.

Outre les commerces de détail et les magasins, le secteur manufacturier devrait reprendre ses activités en deux temps, à partir du 11 mai, au même titre que l’ensemble de l’industrie de la construction.

La province a aussi annoncé un plan de déconfinement des régions, alors que la réouverture des écoles primaires et des garderies prévue à partir du 11 mai, dans le respect de la distanciation sociale ne s’annonce pas aisée. Le gouvernement québecois recommande en outre le port des masques de protection parmi une série de directives édictées pour limiter la propagation du la pandémie.

Deuxième province la plus touchée et la plus peuplée du Canada, l’Ontario a mis en place “une feuille de route” pour la reprise de certaines activités.

Tous les commerces de détail dont l’entrée donne sur la rue seront notamment autorisés à proposer la récupération des achats sur le trottoir et la livraison dès lundi. Des commerces saisonniers (pépinières et centres de jardinage) pourront ouvrir leurs portes à partir de vendredi dans toute la province alors que les magasins de détail pourront quant à eux commencer à ouvrir dès le 11 mai, mais leurs activités devront se limiter à la récupération des commandes à l’auto ou sur le trottoir.

Mercredi le Premier ministre de l’Ontario Doug Frod a promis de mettre en œuvre la reprise d’un plus grand nombre de secteurs de l’économie et le retour des gens au travail, à mesure que les résultats en santé s’améliorent. La fermeture des écoles sera prolongée jusqu’au 31 mai dans la province.

A l’ouest, l’Alberta vient de rendre public un programme dans lequel sont expliquées les étapes à franchir pour une réouverture de la province à compter des prochains jours.

“Les Albertains ont réagi à la pire pandémie mondiale avec beaucoup de bon sens, mais aussi en faisant d’énormes sacrifices et en faisant preuve d’une grande résilience”, a lancé le Premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

L’exécutif local prévoit un plan par étapes, dont la première débutera le 14 mai avec la reprise des activités de certains commerces de détail, des salons de coiffure, des garderies, des restaurants et des musées.

Les mesures de déconfinement sont plus audacieuses en Manitoba où les autorités ont autorisé un accès restreint aux bibliothèques, aux musées et même aux terrasses des restaurants, mais aussi dans les provinces du Nouveau-Brunswick dans l’est du pays et de Saskatchewan (ouest), relativement épargnées par l’épidémie, qui ont déjà entamé les procédures d’assouplissement du confinement pour relancer leur économie.

Les plus récentes données sur l’évolution du Covid-19 au Canada font état de 1.450 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 63.496. Durant cette même période, 182 nouveaux décès ont été enregistrés, soit un total de 4.348 décès, tandis que 28.184 personnes sont rétablies.