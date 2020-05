Canada : un timbre en commémoration des fêtes religieuses islamiques

vendredi, 22 mai, 2020 à 14:56

La Direction Provinciale du ministère de l’Education Nationale à Essaouira vient de lancer une série de rencontres ouvertes à distance avec les cadres d’orientation scolaire et professionnelle en vue de répondre aux questionnements des élèves concernant leurs projets personnels et aux interrogations de leurs parents et tuteurs au sujet des perspectives d’avenir liées aux études de leurs progénitures.