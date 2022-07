La cause palestinienne au centre d’une diplomatie royale sereine, discrète et efficace

mardi, 26 juillet, 2022 à 18:35

Amman – La cause palestinienne était et demeure toujours au centre des préoccupations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui adopte une approche diplomatique sereine, discrète et efficace, loin des projecteurs, afin de soutenir la cause palestinienne, alléger les souffrances du peuple palestinien et lui permettre de mener une vie indépendante et digne.

Le Maroc a toujours renouvelé, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, son entière solidarité avec les droits légitimes du peuple palestinien, fondés sur la légitimité internationale et sur la base de la solution à deux États convenue par la communauté internationale, qui aboutit à l’établissement d’un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.

Cette solidarité et ce soutien constant et sérieux du Royaume du Maroc à la cause palestinienne ne sont régis par aucun agenda politique. En plus de la stabilité de la position de Sa Majesté le Roi, qui fait l’objet d’appréciation et de louanges internationales, le Royaume reste convaincu de la centralité de la cause palestinienne car il s’agit d’une question centrale au Moyen-Orient, et reste parmi les priorités de la communauté internationale.

Partant de ce point de vue, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plaçant la question palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain, tient à déployer des efforts inlassables aux niveaux politique, diplomatique et sur le terrain afin d’appuyer et soutenir le peuple palestinien, ainsi que de préserver le statut spécial de la ville d’Al-Qods Acharif.

L’une des initiatives diplomatiques les plus fortes qui reflète véritablement la place qu’occupe la cause palestinienne dans les priorités du Royaume est la médiation directe du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, qui a mené à la décision des autorités israéliennes d’ouvrir de façon permanente le poste-frontière d’Allenby entre la Cisjordanie et la Jordanie.

Cette initiative aux dimensions humanitaires importantes et nobles, qui incarne à quel point la cause palestinienne est une source constante de préoccupation pour Sa Majesté le Roi, ainsi que le souci du Souverain d’améliorer les conditions de vie des Palestiniens, contribuera à atténuer les souffrances des Palestiniens dans leur déplacement vers la Jordanie et de là vers le reste des pays du monde, et ainsi préserver leur dignité, leur droit et leur liberté.

Les Palestiniens ont accueilli cette initiative avec une grande satisfaction et exprimé leur gratitude au Maroc et à Sa Majesté le Roi pour les projets caritatifs et humanitaires réalisés par le Royaume pour soutenir le peuple palestinien, estimant que l’ouverture de ce passage constitue un pas dans la bonne direction à même de soulager grandement les citoyens palestiniens vu les souffrances qu’ils subissaient en raison de la fermeture du point de passage, le seul reliant la Cisjordanie au monde.

Le soutien constant du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’Al-Qods et de la cause palestinienne ne se limite pas uniquement au niveau diplomatique, mais s’étend également au travail de terrain par le biais de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision personnelle et effective de Sa Majesté le Roi, et dont le Maroc supporte environ 86% de son budget annuel.

La dimension humaine est restée fortement présente dans la préoccupation du Maroc concernant la cause palestinienne, ce que confirment les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour la protection des droits arabes et islamiques dans la Ville Sainte à travers le soutien et le financement de programmes et de projets, en particulier dans les domaines sociaux tels que la santé, l’éducation et le logement, qui ont contribué à améliorer de manière significative la vie des Palestiniens et à préserver le patrimoine religieux et culturel de la Ville Sainte.

Ces projets consistent, entre autres, à parrainer des orphelins maqdessis et à leur fournir un soutien financier régulier afin de soutenir la résistance des Maqdessis, d’élever leurs enfants de manière appropriée, de prendre soin de leurs orphelins pour les protéger de la délinquance, d’améliorer leurs conditions de vie financière, sociale et morale, et à distribuer de l’aide sous forme de rations alimentaires, notamment pendant le mois de Ramadan.

Il s’agit également de la réhabilitation et l’entretien des écoles endommagées, leur équipement et leur dotation d’un ensemble de matériel pour aider les enfants palestiniens à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions qui préservent leur dignité, en plus de prendre soin des personnes en situation de handicap en leur apportant un soutien important en termes d’équipements et en fixant la date du 12 avril de chaque année comme rendez-vous annuel des personnes en situation de handicap.

L’aspect culturel occupe également une place importante dans les activités de l’Agence, et cela se traduit notamment par l’attribution d’une subvention visant à encourager le dialogue religieux et culturel entre les peuples et les religions dans la ville d’Al-Qods. Les efforts de l’Agence sont consacrés à la sensibilisation à l’importance du pluralisme et à l’engagement envers les droits de l’Homme, en plus du développement de la conscience chez les jeunes et l’engagement en faveur de la société et de la paix.

Côté divertissement, il est, quant à lui, présent dans les activités de l’Agence à travers les camps d’été qu’elle organise au profit des enfants maqdessis, que ce soit à Al-Qods ou au Maroc. Des accords ont été signés cette année pour soutenir le programme de camping à Al-Qods au profit de 13 associations maqdessies et d’un total de 3.000 enfants et bénéficiaires âgés de 6 à 16 ans. Par cette initiative, l’Agence vise à assurer un environnement sain et des espaces adaptés à l’enfant maqdessi de manière à aiguiser sa personnalité et développer son expérience, et aspire à élargir, à l’avenir, son champ d’appui pour inclure des dizaines de camps.

Le Royaume du Maroc continue d’œuvrer à investir son rôle historique et important dans la cause palestinienne et les relations distinguées qu’il entretient avec toutes les parties et puissances internationales actives, afin de garantir les conditions favorables à la relance des négociations entre les parties palestinienne et israélienne, comme étant le seul moyen d’assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.