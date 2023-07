CDH…Pour le Maroc, la paix au Moyen-Orient est tributaire d’une solution juste et définitive à la question palestinienne

lundi, 10 juillet, 2023 à 17:16

Genève – Le Maroc a insisté, lundi à Genève, sur l’importance de la question palestinienne pour la politique étrangère du Royaume et pour l’agenda international, puisqu’il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans une solution juste et définitive à cette question.

Dans une allocution à l’occasion de la 53e session du Conseil des droits de l’homme, l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a joint sa voix au consensus international en faveur de la solution à deux États, un État israélien et un État palestinien indépendant sur la base des frontières de juin 1967, avec Al-Qods orientale comme capitale.

Le Maroc a réaffirmé son “soutien et sa solidarité au peuple palestinien, notamment dans cette phase dangereuse et critique marquée par les attaques répétées sur Jenine et le chaos qu’elles ont provoqué.”

Le Maroc a ainsi condamné ces attaques, appelant la communauté internationale et les grandes puissances “à intervenir pour arrêter cette agression contre le peuple palestinien et ses territoires”.

Ces attaques contre les territoires palestiniens ne contribuent pas à la création d’un climat propice au dialogue et à la paix dans la région, a souligné l’ambassadeur, relevant qu”’il s’agit d’une situation dangereuse qui menace l’espoir qu’il reste d’aboutir à la paix au Moyen-Orient et qui favorise l’extrémisme et la violence, ce qui nécessite une intervention urgente pour mettre un terme aux tensions dans la région”.