Célébration à Lille du 67è anniversaire de la fête de l’Indépendance

mardi, 15 novembre, 2022 à 11:22

Paris – Une soirée festive a été organisée le weekend dernier à Lille, en célébration du 67ème anniversaire de la fête de l’Indépendance.

Cette festivité, initiée par l’Amicale des Travailleurs et Commerçants Marocains du Nord de la France (ATCMNF), en coordination avec le consulat général du Royaume à Lille, a réuni plus de 200 invités, notamment des membres de la communauté marocaine et des représentants du tissu associatif du nord de la France, indique la représentation consulaire dans un communiqué.

Lors d’une allocution de circonstance, la Consule générale, Habiba Zemmouri, a rappelé la symbolique de la fête de l’Indépendance, qui constitue une étape phare de l’histoire du Maroc, lorsque feu SM Mohammed V a annoncé la fin du protectorat et la libération de la patrie du joug du colonialisme.

La diplomate a précisé que, depuis lors, les liens de symbiose et de communion entre le Trône et le peuple ne font que se consolider au service de la préservation des acquis nationaux et la promotion du développement, dans le cadre d’un Maroc fort de son leadership et de ses institutions, ajoute le communiqué.

La consule a rappelé également l’évolution positive du dossier du Sahara marocain dans le sillage de la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, ainsi que du soutien grandissant de pays influents à l’initiative marocaine d’Autonomie du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale.

Elle a, par la même occasion, salué l’esprit de patriotisme et de mobilisation caractérisant les Marocains résidant à l’étranger, lors de cette soirée marquée par un programme varié, alternant hymne nationale, chants patriotiques, récitation de poésies et témoignages divers au sujet de la fête de l’Indépendance.

Les activités de la soirée ont été ponctuées de prestations musicales de l’orchestre ‘’Jisr Al Mahaba’’.

Cette festivité fait suite à l’événement artistique organisé au Consulat le 9 du mois courant, fêtant la célébration de la Marche verte, rappelle le communiqué.