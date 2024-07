Célébration à New York de la glorieuse Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 8:19

New York – L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a offert, mardi à la Résidence du Maroc à New York, une brillante réception pour célébrer le 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été marquée par la présence des ambassadeurs et des diplomates des Etats membres de l’ONU, des hauts responsables du Secrétariat de l’Organisation onusienne, des représentants de la presse accrédités auprès de l’ONU, des hommes d’affaires et des membres de la communauté marocaine résident dans la métropole américaine.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Secrétaire général adjoint des Nations Unies au Département de l’appui opérationnel, Atul Khare, la Secrétaire générale adjointe et Haute-représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, la Sous-secrétaire générale et représentante spéciale chargée de la question de la violence contre les enfants, Najat Maalla M’jid, la Sous-secrétaire générale aux droits de l’Homme et Directrice du Bureau de New York du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Ilze Brands Kehris, et la Sous-secrétaire générale au Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, Cherith Ann Norman Chalet.

A cette occasion, les convives ont chargé l’ambassadeur Hilale de faire part à Sa Majesté le Roi Mohammed VI de leurs chaleureuses félicitations et vœux de santé, de bonheur et de longue vie et de davantage de progrès et de prospérité à l’ensemble du peuple marocain sous la conduite éclairée du Souverain.

Ils ont, par la même occasion, exprimé leur profonde appréciation pour les progrès réalisés par le Royaume dans tous les domaines, en droite ligne de la Vision sage et perspective de Sa Majesté le Roi.

Les convives ont également mis en avant l’engagement du Maroc, conformément aux Hautes instructions Royales, en faveur notamment du maintien et de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, la promotion des droits de l’Homme, le développement socio-économique et durable, et le renforcement de la coopération sud-sud effective et agissante.