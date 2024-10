Célébration à Washington du partenariat “fructueux et de longue date” entre le Maroc et le FMI et la Banque mondiale

jeudi, 10 octobre, 2024 à 12:36

Washington – Le partenariat fructueux, qui lie de longue date le Maroc au Fonds Monétaire international (FMI) et au Groupe de la Banque mondiale, a été célébré mercredi soir, à l’occasion d’une cérémonie à l’initiative de l’ambassade du Royaume à Washington, marquant le 1er anniversaire de la tenue, à Marrakech, des assemblées annuelles des deux institutions financières internationales.

Dans une allocution lors de cette cérémonie, en présence des administrateurs et de hauts responsables des deux institutions, dont la directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath et le directeur exécutif de la Banque mondiale, Syed Tauqir Hussain Shah, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani s’est félicité du “formidable succès” de ces assemblées, qui traduit le “partenariat de longue date” entre le Maroc et les institutions de Bretton Woods.

L’organisation d’une manifestation mondiale de cette ampleur en décembre 2023 à Marrakech, peu de temps après le tremblement de terre tragique qui avait frappé la région d’Al Haouz, reflète la reconnaissance internationale de la détermination et la résilience du Maroc et une indication du niveau de confiance dont jouit le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les plans politique et économique, a indiqué M. Amrani.

Se réjouissant de la “coopération fructueuse” avec les deux institutions financières, qui soutiennent la dynamique de développement économique et sociale au Maroc, l’ambassadeur a souligné le rôle du FMI et du Groupe de la Banque mondiale dans l’élaboration des politiques économiques et leur contribution à l’avancement du développement dans le monde.

Le diplomate a, par ailleurs, salué les progrès réalisés pour améliorer la représentation des pays du Sud au sein du FMI, citant la décision d’octroyer à l’Afrique un troisième siège au Conseil d’administration du Fonds, ce qui est à même de contribuer, a-t-il dit, à remédier à l’écart croissant de richesse entre pays nantis et pays en développement.

Intervenant à cette occasion, Mme Gopinath a fait part des remerciements et de la reconnaissance du Fonds monétaire international au Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l’organisation distinguée des assemblées de Marrakech, soulignant qu’elles ont été “les meilleures jamais tenues en dehors de Washington”.

Abondant dans le même sens, M. Hussain Shah s’est dit “impressionné” par l’organisation de ce conclave qui a réuni plusieurs milliers de participants, quelques semaines seulement après le séisme qui a frappé la région d’Al-Haouz, rendant hommage à la capacité du Maroc d’organiser avec succès de tels événements de haut niveau.

Les Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale ont réuni environ 14.000 participants représentant 189 délégations, dont des ministres des finances et du développement, de hauts responsables des deux institutions financières mondiales, des gouverneurs de banques centrales, des parlementaires, des responsables du secteur privé, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des universitaires.