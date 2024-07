Célébration à Washington de la glorieuse Fête du Trône

mardi, 30 juillet, 2024 à 21:41

Washington – L’ambassade du Maroc aux États-Unis a organisé, mardi à Washington, une brillante réception pour célébrer le 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités américaines, des membres du corps diplomatique accrédité dans la capitale fédérale des Etats-Unis, des hautes personnalités du monde politique, économique, académique, médiatique ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays.

Dans un discours à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani a mis en avant les liens solides et indéfectibles d’allégeance qui unissent le peuple marocain au Trône Alaouite, soulignant au passage toute « la symbolique forte et la charge identitaire unique de ce moment de communion pour la nation marocaine».

Il a en outre mis en lumière les diverses réalisations accomplies par le Royaume sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le long de ces 25 années de règne.

«Depuis Son ascension au Trône, le Souverain a œuvré sans relâche pour instituer, accélérer et consolider une série de réformes politiques, économiques et sociales, conduisant le Maroc, d’une marche soutenue, vers la voie de la modernité, de la prospérité et du rayonnement», a-t-il dit, notant que ces avancées “constituent autant de transformations qui permettent au Maroc de poursuivre un progrès continu qui fédère la nation autour d’un projet commun, des aspirations partagées et des modèles de développement par essence inclusive”.

Il s’agit, a-t-il dit, d’une “ascension nationale permanente qui anime d’un optimisme élargi les destinées de la nation”.

Abordant le partenariat maroco-américain, M. Amrani a souligné que les « relations historiques et séculaires qui lient le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique constituent à la fois un acquis immuable et un processus évolutif”.

Il a ajouté que ce partenariat “enraciné dans le temps trouve sans cesse de nouvelles vocations qui confirment la forte portée stratégique qui préside à l’ensemble de nos interactions”.

Cette alliance unique, établie sur plus de deux siècles d’amitié, s’érige aujourd’hui comme un modèle exemplaire de coordination et de collaboration réussies et mutuellement bénéfiques.

“L’amitié entre Rabat et Washington reflète un continuum exceptionnel de confiance et de coopération entre deux nations si proches dans leurs aspirations et leurs engagements en faveur de la paix et de la prospérité. La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes est un élément culminant de cette convergence et compréhension mutuelles qui jalonnent notre relation à tous les niveaux » , a poursuivi l’ambassadeur.

Il a enchaîné que « l’année 2024 marque le 20e anniversaire de la signature de l’Accord de Libre échange entre le Maroc et les États-Unis, reflétant l’interaction privilégiée dont jouissent l’ensemble des parties prenantes à ce partenariat d’exception. »

« À cette dynamique structurelle s’ajoute un dialogue politique au plus près des priorités respectives de nos diplomaties », a précisé le diplomate, ajoutant qu’« aujourd’hui, la coopération sécuritaire et le Dialogue stratégique avec les États-Unis demeurent l’épine dorsale de ce partenariat qui, au-delà du niveau bilatéral, trouve également et bien souvent des résonances fortes et élargies sur le plan multilatéral”.

“Ces convergences sont anciennes et continuent de se solidifier de jour en jour. L’exercice militaire conjoint “African Lion” qui célèbre cette année son 25ᵉ anniversaire en est d’ailleurs un exemple éloquent », a rappelé le diplomate.

Et de conclure que cette dynamique de partenariat reflète la Vision de Sa Majesté le Roi qui fait de la dimension humaine la finalité et l’objectif premier de toutes les orientations définies par le Royaume pour ses stratégies internes et ses engagements diplomatiques.

Au cours de cette cérémonie, la vice-ministre américaine en charge du commerce international, Marissa Lago, a donné lecture du message du secrétaire d’Etat, Anthony Blinken à cette occasion, soulignant toute l’importance que revêtent les relations entre les États-Unis et le Royaume du Maroc.

Rappelant que le Maroc est l’un des plus anciens et plus proches amis des Etats Unis d’Amérique, elle s’est félicitée des progrès remarquables réalisés dans l’avancement de cette relation au cours des 25 dernières années.

“Cette dynamique a non seulement renforcé notre partenariat bilatéral, mais l’a également élevé à des degrés de porosité sans pareil”, a relevé la responsable américaine qui a tenu à exprimer la reconnaissance et l’appréciation des Etats-Unis pour le leadership de Sa Majesté le Roi sur un ensemble d’enjeux et de questions prioritaires.