Des centaines de clandestins algériens affluent sur les côtes espagnoles

lundi, 10 mai, 2021 à 22:52

En cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le Maroc et qui a impacté la gestion de la chose pénitentiaire, la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pris une série de mesures à l’effet de prémunir les prisons et d’enrayer la propagation du coronavirus.