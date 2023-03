Le Centre de langue arabe d’Abou Dhabi soutient huit recherches, dont une marocaine

jeudi, 16 mars, 2023 à 21:40

Abou Dhabi – “Le nouveau roman historique et le pari de l’imagination” du chercheur marocain Mostapha Annahal, a été sélectionné pour recevoir le soutien du Centre de langue arabe d’Abou Dhabi, dans le cadre du 3-ème programme de bourses de recherche.

Cette recherche vise à développer une approche critique liée au nouveau roman historique, selon l’évolution de la théorie littéraire et des méthodes d’analyse actuelle d’une part, et selon l’évolution du discours fictionnel en lui-même, qui prend l’histoire pour toile de fond et un cadre pour l’imagination, d’autre part.

La recherche marocaine bénéficiera au même titre que 8 autres du soutien financier du Centre. Les chercheurs ont été choisis parmi 111 participants de 17 pays à travers le monde, dont 13 arabes, deux asiatiques, un pays d’Afrique et autant d’Europe.

Ali bin Tamim a souligné que le programme de subventions de recherche est au cœur du plan stratégique du Centre, qu’il préside.

Il vise à soutenir les chercheurs arabes et les arabophones afin de mener des recherches qui élèvent l’arabe et soutiennent sa promotion locale et mondiale en tant que langue de Sciences, de culture et de créativité.

Il a ajouté que le programme de bourses de recherche constitue une incitation importante pour les chercheurs dans le domaine de la langue arabe et reflète le souci du Centre de faire avancer la recherche scientifique relative à cette langue vivante.