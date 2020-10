La CEPALC met en avant les atouts d’une transformation réussie vers des économies durables

Santiago – La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a indiqué, mardi à Santiago, qu’il sera essentiel de maintenir et d’approfondir des politiques macroéconomiques actives pour la reprise et la transformation économique et sociale poste-pandémie.

Présentant son rapport “Étude économique de l’Amérique latine et du Caraïbes 2020: principes déterminants des politiques budgétaires et monétaires à l’ère de post-COVID-19”, la Secrétaire exécutive de l’agence onusienne, Alicia Bárcena, a souligné lors d’une conférence virtuelle que “la pandémie a des impacts économiques, productifs et sociaux négatifs historiques, avec des séquelles et des effets à moyen terme sur la croissance, l’augmentation des inégalités, la pauvreté et le chômage”.