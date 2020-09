Le chef de l’Etat ghanéen élu président de la CEDEAO

lundi, 7 septembre, 2020 à 21:42

Le Groupe OCP (Site El Guentour) a annoncé, lundi, un soutien apporté à 3 coopératives et à 100 agriculteurs dans les provinces de Youssoufia et de Rehamna et ce, à travers la fourniture de semences du quinoa de haute qualité, destinées à la culture de 150 ha au cours de la campagne agricole 2019-2020.