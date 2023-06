A Chefchaouen, les protagonistes de la photo sont à portée de clic, pas besoin de modèle pour embellir les images (Photographe argentin)

samedi, 3 juin, 2023 à 14:44

Propos recueillis par Rachid MAMOUNI.

Buenos Aires – Dario Puebla a fait de sa timidité naturelle une force derrière l’objectif de sa caméra. Sa passion pour la photo l’a conduit aux quatre coins du monde, mais c’est à Chefchaouen où il a laissé éclore l’étendue de son art.

L’exposition sur la « Ville Bleue » inaugurée cette semaine à la Chambre des députés argentine donne la mesure de son talent et de sa passion pour la photographie et laisse entrevoir sa fascination pour la singularité de cette ville à flanc de montagne qu’il considère comme un studio à ciel ouvert.

A Chefchaouen, « les protagonistes sont là… à portée main… Ce sont ses gens, ses enfants, ses vieillards et même … ses adorables chats », s’enthousiasme-t-il dans un entretien avec la MAP en marge de l’inauguration de son exposition intitulée « Ciudad Azul ».

Pour lui, « aucun modèle n’est nécessaire pour embellir les images qui dépeignent la vie quotidienne » à Chefchaouen.

Son talent devient évident à travers, dit-il, son approche « de faire en sorte que ma présence n’altère pas le comportement des protagonistes. Je règle constamment mon appareil photo pour l’adapter aux différentes conditions de lumière et de mise au point des ruelles, dans l’attente d’une scène attrayante » qu’il se doit de photographier rapidement. « La photographie de rue ne donne pas de seconde chance », tranche ce professionnel qui aime les challenges.

Comment s’est concrétisée cette exposition inédite dans la Chambre des députés en Argentine ? Dario Puebla raconte que le choix s’est porté de manière naturelle sur ses photos de Chefchaouen, tellement le résultat était captivant. Les commissaires de l’expositions ont vite conclu, après quelques entretiens et une brève évaluation du portfolio, que les photos prises en janvier dernier par Dario Puebla à Chefchaouen sont la meilleure option à offrir au public de la galerie de la Chambre des députés.

Revenant sur le cheminement de son œuvre photographique à Chefchaouen, Dario Puebla se rappelle de son premier voyage au Maroc en 2015, mais « ce n’est que des années plus tard que je suis tombé sur des photos du grand Steve McCurry prises dans une ville entièrement peinte en bleu… Cela est resté gravé quelque part dans mon esprit. Lorsqu’en décembre 2022 j’ai commencé à planifier un voyage en Europe, j’ai exploré des alternatives et c’est alors que j’ai vu sur une carte du Maroc le nom qui a automatiquement déclenché mes souvenirs …. Chefchaouen… La Ville Bleue », se rappelle-t-il avec une étincelle dans les yeux.

Pour ce professionnel de la photographie, « ce sont les médinas marocaines qui « sans aucun doute offrent d’innombrables opportunités pour le photographe averti ». Il a acquis cette conviction au gré de ses séjours à Marrakech, Essaouira, Fès, Chaouen et Tanger. « En plus de leur charme, je trouve très instructif de déambuler dans les ruelles, les souks, de se laisser imprégner par les arômes, de voir les artisans à l’œuvre, de ressentir la convivialité des habitants et de gouter à la gastronomie exquise ».

Pour ce qui est de ses futurs projets de photographies au Maroc, Dario Puebla a les idées bien arrêtées. « Je veux découvrir les dunes et les couchers de soleil dans le désert de Merzouga et visiter les villes de Meknès et Rabat pour compléter mon tour des villes impériales. Tétouan et Asilah sont un autre projet inachevé », se désole le photographe.

L’exposition « Ciudad Azul » qui compte une trentaine de clichés relatifs à des scènes de vie quotidienne à Chefchaouen est visible à la Chambre des députés jusqu’au 9 juin courant.

Dario Puebla est un photographe professionnel qui a expérimenté les photos de paysages, de portraits, d’architecture et d’animaux. Il s’est également essayé à la photographie abstraite, sous-marine ou nocturne et finalement, il s’est tourné vers la photographie de rue, devenue son dada.