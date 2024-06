Chengdu, à l’avant-garde de la sauvegarde du panda géant

jeudi, 20 juin, 2024 à 18:35

Chengdu – Mondialement connu par son pelage noir et blanc, son comportement joueur et ses mouvements maladroits, le panda géant revêt une signification profonde en Chine et dans le monde, représentant à la fois la richesse de la faune chinoise et les efforts en matière de conservation.

Incarnation de la mignonnerie animale, les vidéos de pandas jouant dans la neige, escaladant des arbres ou se roulant joyeusement dans l’herbe font rapidement le tour du monde. Son apparence charmante a fait de lui une star sur les réseaux sociaux et dans les zoos, où les visiteurs se pressent pour le voir de près.

Depuis des décennies, la Chine a offert plusieurs pandas à des zoos étrangers comme des gestes de renforcement des relations. Ils ont, ainsi, joué un rôle crucial dans le rapprochement des cultures et la promotion de la coopération internationale.

Face à la menace de leur extinction en raison de la perte de leur habitat naturel et du faible taux de reproduction, la conservation des pandas géants est devenue une priorité nationale en Chine et des efforts considérables ont été déployés pour protéger ces créatures emblématiques.

Le centre de recherche sur l’élevage des pandas géants de Chengdu, au sud-ouest du pays, est un exemple phare de ces efforts. “Notre travail s’appuie sur des programmes innovants de protection et d’élevage des pandas géants, qui intègrent des initiatives de recherche scientifique, des traitements médicaux spécialisés, et des activités d’éducation publique”, a souligné Lan Mei, guide spécialisée au sein du centre.

Couvrant une superficie de plus de 200 hectares, le centre reproduit l’environnement écologique naturel des pandas géants grâce à des techniques de paysagisme innovantes, a-t-elle expliqué.

Les installations comprennent des salles d’accouchement, des zones d’élevage, des centres de recherche et des hôpitaux pour pandas, a-t-elle énuméré devant une pléiade de journalistes étrangers, lors d’une visite organisée à l’initiative du centre international de communication et de presse de Chine.

À la fin de l’année 2020, la population de pandas géants au sein du centre avait atteint 215 individus, ce qui en fait la plus grande population captive de pandas géants au monde.

Cette réalisation témoigne des efforts continus et des avancées significatives dans la conservation des pandas géants, a dit Mme Mei, ce qui offre un espoir pour l’avenir de cette espèce classée “vulnérable” selon le statut de conservation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

De plus, la Chine a créé plusieurs réserves naturelles pour protéger l’habitat des pandas sauvages. Le but étant de garantir un environnement propice à leur survie et à leur reproduction, à travers la reforestation et la restauration de leur milieu naturel.

Depuis sa création en 1987, le centre de recherche sur l’élevage des pandas géants de Chengdu, qui a accueilli plus de 9 millions de visiteurs en 2019, est devenu un espace de recherche pionnier et une destination touristique et éducative enrichissante pour les visiteurs du monde entier.