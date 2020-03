Le Chili enregistre 2139 cas confirmés de contamination au Covid-19 (Ministère de la Santé)

dimanche, 29 mars, 2020 à 23:11

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a consacré une enveloppe budgétaire de plus de 20 millions de dirhams (MDH) pour fournir aux familles et personnes défavorisées de la région des denrées alimentaires et renforcer les mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19), notamment en mettant à la disposition de la région des équipements et des produits de stérilisation.