Chili: interpellation de 339 personnes pour violation du couvre-feu (Police)

samedi, 28 mars, 2020 à 21:56

Santiago – Les Carabiniers du Chili, police militarisée, ont annoncé avoir interpellé, lors de la nuit dernière, 339 personnes à travers le pays pour violation du couvre-feu instauré de 22H00 à 5H00 du matin.

Les individus interpellés ont été conduits dans les locaux de la police afin de vérifier leurs antécédents et leur remettre, le cas échéant, un laissez-passer pour rentrer chez eux, pour y rester détenus jusqu’à la fin de la restriction.

La veille, 331 réfractaires ont été appréhendés pour les même raisons.

Samedi, le ministère de la Santé a annoncé un total de 1.909 cas confirmés de contamination au Covid-19 et six décès à cause de cette pandémie, notant que 299 nouveaux tests positifs au coronavirus ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Depuis jeudi dernier, les habitants de sept communes de la région métropolitaine de Santiago ont été confinés dans leurs domiciles pour au moins une semaine.

Le Chili a également fermé ses frontières et mis en place un couvre-feu nocturne dans l’ensemble du pays, de 22H00 à 5H00 du matin, dans le cadre d’une mise en place d’une “quarantaine progressive”.