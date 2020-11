Chili: des peines allant jusqu’à 15 ans de prison contre d’anciens agents de la dictature

jeudi, 5 novembre, 2020 à 22:39

Santiago – Un juge de la cour d’appel de Santiago a condamné, jeudi à des peines de prison, quatre agents de l’ex-direction nationale des renseignements (DINA), police secrète de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), pour implication dans des crimes d’enlèvement qualifié et torture avec violence sexuelle contre 10 prisonniers politiques dans le centre de détention clandestin, connu sous le nom de “La Discothèque”.

Dans son verdict, le juge Mario Carroza, a condamné les anciens agents Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz et Hugo Hernández Valle à 15 ans et un jour de prison, pour les crimes commis dans le centre clandestin de détention entre 1974 et 1975.

De même, l’ancien agent Alejandro Molina Cisternas devra purger deux peines de 541 jours de prison, pour complicité d’enlèvements.

Au cours des années 1974 et 1975, la Direction nationale du renseignement disposait de différents centres secrets de détention où elle détenait des personnes qui soutenaient les partis politiques ou les mouvements soutenant le gouvernement de l’ancien président Salvador Allende (1970-1973).

Située dans la commune de Macul, à Santiago, le lieu dit “Venda Sexy” ou “La Discothèque” était connu pour les multiples agressions sexuelles et le harcèlement dont les prisonniers étaient victimes.

Pendant la dictature de Pinochet, quelque 3.200 personnes sont mortes aux mains d’agents de l’État, dont 1.192 sont toujours portées disparues, tandis que 40.000 autres ont été emprisonnées et torturées pour des raisons politiques.