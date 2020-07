Chili: le président Sebastián Piñera nomme un nouvel ambassadeur au Maroc

vendredi, 24 juillet, 2020 à 21:34

Santiago- Le président chilien, Sebastián Piñera, a nommé M. Rafael Puelma Claro au poste d’ambassadeur du Chili au Maroc, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère chilien des Relations extérieures.

Diplomate de carrière, M. Rafael Puelma Claro a étudié le Droit et la Pédagogie en histoire et géographie à la “Pontificia Universidad Católica de Chile”, à Santiago. Diplômé de l’Académie diplomatique Andrés Bello, il a également suivi diverses formations dans les domaines du droit consulaire, du droit notaire, du commerce extérieur, de l’administration des ressources humaines, des négociations internationales et des questions de la politique étrangère.

Durant sa carrière diplomatique, M. Rafael Puelma Claro a travaillé dans les ambassades et consulats du Chili au Costa Rica, au Panama, au Salvador, en Équateur, en Égypte, en Syrie, en Indonésie, en Suisse, en Argentine et au Brésil.

Il a également représenté le Chili aux Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer, à la Conférence mondiale sur la population et le développement, au Sommet des chefs d’État de l’Organisation des Etats américains (OEA), au Sommet mondial sur la sécurité et le terrorisme, à l’Organisation mondiale du tourisme, au Mouvement des pays non alignés, au Forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et au Forum de coopération Amérique latine-Asie de l’Est.

Au ministère des Relations extérieures, le nouvel ambassadeur du Chili au Maroc a servi dans les directions de la Politique spéciale, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et du Moyen-Orient et de la planification. Il a également été directeur adjoint de la région Asie-Pacifique et directeur des services consulaires.

Au moment de sa nomination, il était ministre conseiller à l’ambassade du Chili au Brésil.

Les relations diplomatiques bilatérales entre le Chili et le Maroc ont été établies en 1961 et l’ouverture réciproque de missions à Santiago et à Rabat a consolidé un processus de rapprochement engagé dans les années 1980.

La première ambassade résidente du Chili au Maroc a été ouverte en 1977. De son côté, le Royaume du Maroc a inauguré sa première ambassade au Chili en août 1996. Le pays sud-américain compte des consulats honoraires à Tanger, à Marrakech et à Casablanca.

Les relations entre les deux pays ont été renforcées davantage à la faveur de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI au Chili, en décembre 2004.