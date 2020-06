Chili/PIB: la Banque centrale prévoit une baisse maximale de 7% en 2020

jeudi, 18 juin, 2020 à 23:53

Santiago – La Banque centrale du Chili a annoncé une baisse comprise entre 5,5% et 7% du Produit intérieur brut (PIB) chilien pour cette année, avec une baisse “nettement plus importante” au deuxième trimestre, tandis qu’en 2021 et 2022, l’économie se redressera avec des croissances comprises entre 4,75% et 6,25% la première année, et entre 3% et 4% la seconde.

Cette annonce a été faite par le président de l’institut émetteur, Mario Marcel, dans le Rapport de politique monétaire du mois de juin (IPoM) devant la commission des finances du Sénat, a indiqué jeudi la Banque centrale.