Chili/Référendum: la majorité serait favorable à la rédaction d’une nouvelle constitution (Sondage)

samedi, 10 octobre, 2020 à 18:59

Santiago- La majorité de Chiliens (84,8%) serait favorable à la rédaction d’une nouvelle constitution, ont révélé samedi les résultats d’un sondage d’opinion relayé par les médias.

Selon le sondage Pulso Ciudadano, l’option en faveur d’une nouvelle Constitution prévaudrait lors du référendum constitutionnel, prévu le 25 octobre, alors que 77,7% des “électeurs probables” sont pour une Convention constitutionnelle pour la rédaction d’une nouvelle Carta Magna et 22,3% penchent pour une Convention mixte.

De ce pourcentage, 84,8% favoriseraient l’option Approuver, tandis que le rejet atteindrait 15,2%.

Plus de 14,5 millions de Chiliens sont appelés à décider s’ils veulent ou non remplacer la Constitution actuelle, héritée de la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-1990) mais réformée par la suite des dizaines de fois.

Ce sondage est le dernier à être publié, car selon la loi organique constitutionnelle sur les votes et les scrutins populaires, les sondages ne peuvent être publié que jusqu’à 15 jours avant le plébiscite.

La campagne électorale pour ce référendum constitutionnel a débuté le mercredi 26 août dans le pays sud-américain malgré les contraintes posées par la pandémie du COVID-19.

Cette consultation populaire, qui était prévu initialement le 26 avril, a été finalement repoussée à fin octobre en raison de la pandémie qui a durement frappé ce pays de 18 millions d’habitants toujours soumis à un couvre-feu nocturne et à l’état d’urgence en raison d’une catastrophe jusqu’à la mi-décembre et maintient toujours les écoles et les frontières fermées.

Lors de ce plébiscite, les Chiliens auront la possibilité de choisir s’ils veulent une nouvelle Constitution ou préfèrent réformer celle déjà existante, créée en 1980 pendant la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990).

La consultation comportera deux questions: l’une sur le remplacement ou non de la Constitution et l’autre, le cas échéant, sur la méthode pour la rédiger.