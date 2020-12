Chine : Plus de 20 milliards de dollars d’investissements étrangers à Shanghai en 2020

lundi, 28 décembre, 2020 à 23:55

Shanghai – La ville chinoise de Shanghai a drainé plus de 20 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2020, selon des chiffres rendus publics lundi par la Commission municipale du commerce de la métropole.

Shanghai compte actuellement environ 60.000 entreprises à capitaux étrangers, qui contribuent à hauteur de plus d’un quart du Produit intérieur brut de la ville et de plus d’un tiers de ses revenus fiscaux, a précisé le directeur de la Commission, Hua Yuan, faisant savoir qu’au cours des 40 dernières années, l’utilisation réelle des investissements étrangers à Shanghai a dépassé 270 milliards de dollars.