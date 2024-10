CNEWS s’émerveille des «incroyables images des dunes du Sahara marocain» parsemées d’arbres et de lacs après les fortes pluies de septembre

lundi, 14 octobre, 2024 à 8:50

Paris – La chaîne d’information française en continu “CNEWS” a consacré un article sur son site internet dans lequel elle s’émerveille des “incroyables images des dunes du Sahara marocain parsemées d’arbres et de lacs après les fortes pluies de septembre”.

“Les fortes pluies qui se sont déversées sur le Maroc ont donné lieu à des images invraisemblables des dunes sahariennes encerclées par les eaux”, écrit CNEWS dans cet article illustré d’images aériennes montrant ce “paysage à peine croyable”.

“Les précipitations connues par le Maroc en septembre ont transformé le paysage du Sahara marocain, les dunes étant entourées de lacs et d’arbres”, relève la chaîne française, soulignant que “cela fait plus de trente ans qu’une pluie aussi forte sur une aussi courte durée n’avait pas été observée dans le Sahara marocain”.

Et CNEWS d’ajouter que ces images des dunes du Sahara marocain cernées par les eaux témoignent d’un changement de schéma de précipitations, notant qu’à l’avenir, les averses seront plus fortes qu’auparavant et concentrées sur certaines régions.